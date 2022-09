Une scène "Eddie Van Halen" dans un parc en Californie

Le texte sur la plaque évoque la famille de Van Halen qui avait quitté les Pays-Bas pour Pasadena en 1962. Alex et Eddie Van Halen avaient suivi l’école là-bas et commencé à jouer de la musique (à la guitare pour Eddie, et à la batterie pour Alex).

Des années plus tard, les frères avaient formé le groupe Van Halen, avec le bassiste Michael Anthony et le chanteur David Lee Roth. Entre 1975 et 1978, Van Halen a assuré 14 concerts au Pasadena Civic Auditorium et au Conference Center. Considéré comme l’un des groupes qui a eu le plus de succès au monde, on se souviendra toujours de Van Halen pour leur réinvention du rock’n’roll et leur lien avec la ville de Pasadena.

Le public n’était pas invité à l’inauguration suite aux conditions sanitaires toujours d’application. La famille était absente également, suite à des soucis d’agenda, selon les autorités.

Cette plaque commémorative a pu être réalisée grâce à un crowdfunding via GoFundMe donations lancé par deux fans de Pasadena.