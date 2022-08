Une sauce tomate qui ressemblerait à un poème signé Fulvio Pierangelini!

Avec le retour de la belle saison de la tomate, nous ne résistons pas à l’envie de vous partager une recette du grand chef italien Fulvio Pierangelini. Une sauce comme un poème touchant au sacré… Et ne pensez même pas à utiliser de la tomate pleine de flotte et industrielle, vous risqueriez de fâcher le maître !

Moment suspendu au micro de "Bientôt à Table !"

“Je voudrais vous raconter une vraie recette, un classique de l’été : les spaghetti al pomodoro.

Trop simple ?

Sachez avant tout que la simplicité est un point d’arrivée, et non de départ. Moi, j’ai travaillé toute ma vie pour essayer de l’atteindre.

Et donc, le spaghetti à la tomate :

Il vous faut d’abord trouver les tomates les plus langoureuses et les plus mûres.

Regardez-les, caressez-les, vous devez être émus, peut-être même en tomber amoureux.

Ôtez-leur la peau et les graines, puis déchirez-les délicatement en pétales avec vos mains. Les tomates détestent les couteaux !

Déposez-les alors dans une poêle de dimension en rapport avec la quantité, avec de l’huile d’olive extra-vierge, une gousse d’ail, un beau brin de basilic et une branche de thym.

Parsemez-les simplement d’un voile de fleur de sel et laissez-les frémir à feu doux pendant 10 minutes.

Ôtez l’ail et les herbes, désormais fatigués.

Faites cuire les spaghettis, ils doivent rester un peu crus et incorporez-les à la sauce tomate.

Ajoutez beaucoup, beaucoup de basilic déchiré à la main.

Et maintenant, juste un souffle d’huile.

Alors, c’est fini, c’est tout ?

Attendez un peu… Tout le monde va être aux anges. C’est magique !

Fulvio Pierangelini.