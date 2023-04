Une saison et puis s’en va ? Everton veut 70 millions d'euros pour Amadou Onana

Hambourg en 2020, Lille en 2021, Everton en 2022. Il gravit les échelons quatre à quatre et fait l’unanimité partout où il passe. Domenico Tedesco voit en lui un futur cadre de la sélection. En moins de 30 matches, il a conquis l’Angleterre avec son style de jeu physique et énergique. Mais aussi son leadership. Arsenal et Chelsea étaient déjà venus aux nouvelles en janvier. Les deux clubs sont toujours sur les rangs. Het Nieuwsblad évoque même des contacts "constants" entre les équipes londoniennes et l’entourage du joueur.



Everton est bien conscient qu’il sera difficile de conserver le poumon de son entre-jeu. Même en cas de maintien en Premier League. Goodison Park semble déjà trop étroit pour le colosse d’1m95. Les Toffees comptent bien monnayer son talent au prix fort et auraient fixé son bon de sortie à 70 millions d’euros. Ce qui ferait du milieu de terrain né à Dakar l’un des Belges les plus chers de l’histoire avec Eden Hazard (115 millions), Romelu Lukaku (113 millions) et Kevin De Bruyne (76 millions).



Les deux prétendants ont des arguments. Arsenal, en tête du championnat, devrait disputer la Ligue des Champions. Tandis que les Blues peuvent s’appuyer sur la puissance financière du généreux propriétaire Todd Boelhy.



Onana devra faire le bon choix. Ça tombe bien, ce garçon réfléchi semble savoir où il va et comment mener sa carrière.