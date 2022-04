Une saison à oublier au plus vite pour un Standard à l’avenir toujours aussi flou

Au-delà de l’aspect sportif, le Standard a également connu un calvaire sur le plan financier, ce qui a poussé le président Bruno Venanzi à vendre le club liégeois au fonds d’investissement américain 777 Partners. Un rachat souhaité par les supporters, qui espèrent retrouver un Standard conquérant dans les années à venir.

Mais le rachat du Standard par ce fonds d’investissement américain pose question. Si Josh Wander, co-fondateur de 777 partners, et Juan Arciniegas, directeur général de la société se sont vantés de vouloir "jouer l’Europe chaque saison" lors de leur première sortie médiatique, leur stratégie sportive rappelle celle de Roland Duchâtelet, président du Standard entre 2011 et 2015. "777 Partners est un solide fonds d’investissement américain déjà présent dans le monde du foot, puisqu’ils sont actionnaires majoritaires au Genoa, minoritaires à Séville, et qu’ils viennent d’acheter le club brésilien de Vasco da Gama, expliquait notre journaliste Thierry Luthers. Leur stratégie sportive est de développer un réseau de clubs pour, sans doute, transférer des joueurs d’un club à l’autre".

Les nouveaux investisseurs seront-ils donc à 100% concentrés sur le club liégeois ? On le découvrira dans les mois à venir. En attendant, qui dit nouveaux propriétaires dit nouvel organigramme à mettre en place, nouveaux joueurs et peut-être nouvel entraîneur. L’avenir est donc aussi flou que le présent au Standard, à l’instar d’un Luka Elsner qui ne sait toujours pas s’il sera toujours à la tête du navire la saison prochaine.

"C’est toujours un point d’interrogation. J’ai un contrat pour la saison prochaine mais il faudra que tout soit analysé et que les bonnes décisions soient prises. Personne ne veut revivre une saison comme celle-ci et moi également. Ce que j’ai vécu ces 6 derniers mois m’a marqué au fer rouge", a répété l’entraîneur au micro d’Eleven Sports, "J’ai fait connaissance très rapidement avec les nouveaux propriétaires après le match contre l’Union la semaine dernière. Il y a plusieurs étapes dans la reprise : d’abord il faut que ce soit officiel, puis il faudra mettre les gens aux positions clés et enfin, viendra l’analyse de cette saison".

On veut juste avancer et commencer très vite une nouvelle saison

Comme son entraîneur, Damjan Pavlović ne sait pas de quoi l’avenir sera fait. Mais une chose est sûre, il veut à tout prix oublier cette saison désastreuse. "On ne le vit pas bien… on veut juste avancer et commencer très vite une nouvelle saison. Si on savait quel était le problème, on y remédierait… Mais on ne le sait pas. Tous les joueurs sont conscients de la situation, on est tous frustrés. On veut juste attaquer la saison prochaine avec de meilleures ambitions. Le Standard doit toujours être dans les play-offs 1".

Les vœux du joueur de 20 ans vont être exaucés. Si la saison 2021-2022 est d’ores et déjà terminée pour le Standard, les Liégeois se retrouveront, après une petite semaine de vacances, dès samedi prochain à l’Académie pour quatre semaines intensives afin de préparer au mieux la saison suivante, avec ou sans Luka Elsner.