Jamie Dornan livre une prestation incroyable dans le rôle du conducteur qui a perdu la mémoire. Cet acteur est évidemment connu pour avoir incarné Christian Grey dans la trilogie Fifty Shades. On le retrouve aussi sous les traits du shérif Graham dans la série américaine Once Upon a Time ou encore dans la peau du tueur en série Paul Spector au sein de The Fall.

A ses côtés, on accueille Danielle MacDonald, la jeune policière maladroite. Cette comédienne a également joué avec Jennifer Aniston dans le film Dumplin’ ainsi que dans la série Unbelievable. Tout comme Jamie Dornan, elle fournit également une prestation très convaincante dans The Tourist.