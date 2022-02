Une Saint-Valentin gourmande !

C’est probablement l’entrepreneur le plus étonnant de Flandre. Fernand Huts est anversois et propriétaire de terminaux portuaires dans plus de 30 pays. Son empire donne du travail à 18 000 collaborateurs de Singapour au Canada. Et comme il est généreux, il vient d’emmener tous ses amis en avion privé en Estonie pour leur montrer ses derniers acquisitions. Des entrepôts spectaculaires et des œuvres d’art incroyables Un voyage étonnant que Frédéric Deborsu a suivi de très près !