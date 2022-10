Une rupture du tympan pour le chanteur de Greta Van Fleet

Le chanteur a encore ajouté : "Je travaille en étroite collaboration avec mon équipe pour m'assurer que je me repose correctement afin de terminer l'année en beauté." Plus loin dans le post, il a assuré aux fans que de nouvelles dates pour les spectacles seront annoncées "dès que possible", avant d'expliquer que les billets pour ces trois spectacles resteront valables pour les dates reprogrammées. Les personnes qui ne pourront pas assister aux concerts reportés seront également remboursées.

Le chanteur a conclu sa déclaration par un message de remerciement aux fans. "Je suis dégouté d'avoir à faire cela et je ne sais comment vous exprimer à quel point je vous suis reconnaissant pour l'amour et le soutien que vous nous donnez chaque soir", a écrit Kiszka. "Cela me dévaste de faire cette annonce, mais je sais que c'est impératif pour pouvoir continuer à jouer."

Au début du mois de septembre, le groupe a évoqué le prochain album. Alors qu’il parlait de son album The Battle at Garden’s Gate, dans le dernier épisode en podcast de Consequence’s Kyle Meredith With… le bassiste Sam Kiszka a révélé que Greta Van Fleet est " sur le point de se mettre au prochain album ".

Greta Van Fleet est en ce moment en pleine tournée et l’été dernier, c’étaient des live que le groupe avait sortis. Après l’arrivée de The Battle at Garden’s Gate le même mois, et quelques titres dévoilés comme "Heat Above" en live et en version studio, celui d'"Age of Machine" avec le clip officiel et celui d’un beau concert, "My Way, Soon", au Late Show With Stephen Colbert et "Broken Bells", la collection s’était donc étoffée avec ces nouvelles images.