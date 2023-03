Une romance lesbienne entre Selena Gomez et Hayley Kiyoko dans "Les Sorciers de Waverly Place"?

Lors d’une interview pour le podcast Wizards of Waverly Pod, le showrunner Peter Murrieta a reparlé de la série sur la série Disney Les Sorciers de Waverly Place et il a admis qu’il y avait une relation qu’ils auraient pu explorer davantage entre les personnages d’Alex (Selena Gomez) et Stevie (Hayley Kiyoko). Les fans de la série avaient aussi senti l’étincelle entre Alex et Stevie, et avaient même donné un nom à leur couple : Stalex.

" J’aurais aimé que nous puissions jouer davantage avec ce qui était assez évident pour beaucoup d’entre nous ", a-t-il déclaré à propos de l’orientation des deux personnages. Et sans détour, il avoue : "Nous n’avons pas été en mesure de le faire à cette époque, mais il était assez clair pour nous tous que cette relation était ouvertement queer et qu’il y avait certainement le potentiel d’une vraie romance entre les personnages joués par Selena Gomez et Hayley Kiyoko ".

Murrieta a même admis que les scénaristes ont essayé d’y parvenir : "Disney Channel a eu des personnages évoquant les relations LGBTQ, mais à l’époque, ce n’était pas une chose facile de l’aborder frontalement dans une série pour jeunes ados. Mais nous nous en sommes approchés aussi près que possible…" Avec une pointe de regret, il a conclu : "Si nous avions une baguette magique, nous y retournerions et changerions l’exploration de cette relation mais nous n’étions pas en mesure de la faire à l’époque. C’était trop tôt…"

Selena Gomez avait commencé sa carrière dans l’écurie Disney où elle était l’héroïne de cette série Les Sorciers de Waverly Place. Avec 4 saisons et 110 épisodes, c’est la série la plus longue de Disney Channel, et si elle a d’abord été la rivale d’Hannah Montana, c’est avec cette série humoristique que Selena Gomez s’est fait connaître à l’âge de 15 ans.