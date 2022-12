Une robe d’Édith Piaf prochainement en vente dans “Affaire conclue”

Ce vêtement noir doté d’un décolleté en cœur a en effet été porté à plusieurs reprises par la chanteuse de “La vie en rose”, notamment lors de ses représentations à l’Olympia. C’est un objet apparemment des plus remarquables dont a eu du mal à se détacher son vendeur, un collectionneur spécialisé dans tout ce qui touche à Édith Piaf. C’est d’ailleurs pour financer un musée consacré à sa gloire que l’objet aurait été apporté en salle de vente. Sophie Davant a également confié qu’elle n’aurait pas su se permettre de s’offrir cette robe au vu de son prix, apparemment très élevé, et qu’elle aurait même eu peur de l’abîmer. La présentatrice étant bien plus grande que la chanteuse (1m63 pour 1m47), elle n’aurait de toute façon pas pu la porter. Si l’on ne connaît pas la date de diffusion de l’émission où sera présentée cette robe, on ne peut qu’imaginer l’effervescence dans la salle des ventes devant cet objet attaché à l’une des icônes de la chanson française.