Une revanche mais le même scénario : l’Espagne dégoûte encore l’Italie et rejoint la Croatie en finale de Nations League

L’Espagne est en finale de Nations League… comme en 2021 ! Opposée à l’Italie, comme en 2021, la Roja s’est encore imposée d’une courte tête (2-1) et rejoint donc la Croatie, tombeuse des Pays-Bas, en finale.

Longtemps accroché, indécis et équilibré, le match a basculé à l’aube du temps additionnel quand l’opportuniste Joselu a crucifié Gianluigi Donnarumma en reprenant, en bon renard des surfaces, une frappe déviée de Rodri. Un but, pas forcément académique mais diablement précieux, qui scelle la qualification de l’Espagne et l’élimination de l’Italie, aux portes de la finale.

Avant cela, ce match avait emmené le spectateur neutre dans une douce folie dès les premières minutes. Après trois petites minutes, Pino avait en effet profité d’une grossière erreur défenseur de Leonardo Bonucci pour mettre la Roja sur orbite.

Sauf que derrière, l’Italie a réagi et a même obtenu un pénalty pour une main de Robin Le Normand, encore très vert pour sa 1e avec l’Espagne, dans la surface. Pénalty finalement concrétisé par l’inusable Ciro Immobile.

Sortie de sa torpeur, la Squadra a même cru prendre les devants à la 22e minute mais le but du surprenant Davide Frattesi a été annulé par le VAR pour hors-jeu.

Par la suite, cette rencontre s’est transformée en véritable bataille de tranchées, aucune des deux équipes ne parvenant à planter le but du K.O. Avant cette toute fin de match et ce goal, sorti un peu de nulle part, du vétéran Joselu.

Comme en 2021, l’Espagne est donc en finale de Nations League. A l’époque, elle avait déjà battu l’Italie en demi-finale avant de s’incliner contre la France. Cette fois, elle a l’occasion de prendre sa revanche. Ce sera dimanche, face à la Croatie.