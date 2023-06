Une reprise stupéfiante de « Toxic » de Britney Spears dans le style de Korn

Le résultat est si bon qu'on pourrait croire que ça a été réalisé par Korn.

On ne vous présente plus Anthony Vincent, le Youtubeur devenu célèbre avec sa chaîne Ten Second Songs sur laquelle il reprenait des classiques de la musique dans des styles très différents.

S’il s'est fait connaitre en 2014 avec une reprise de "Dark Horse" de Katy Perry dans le style de 20 chanteurs différents, celui qui publiait régulièrement des créations similaires sous le label Ten Second Songs a décidé depuis plusieurs mois de laisser tomber ce concept pour publier des vidéos sous son propre nom.

Dans le cadre de ce nouveau projet, notre homme a donc décidé de se lancer dans une reprise ambitieuse du titre Toxic de Britney Spears mais en imitant parfaitement le style du groupe de nu métal Korn.

On vous laisse découvrir ce qui est sans doute l’une de ses meilleures vidéos ci-dessous.