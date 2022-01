Une reprise somptueuse de System Of A Down par un orchestre traditionnel irlandais

C'est une version très inspirée du titre mythique "Aerials" de System Of A Down que nous vous proposons.

Le groupe acoustique irlandais The Scratch s'est associé à l'orchestre professionnel de la radio RTÉ Concert Orchestra pour une excellente reprise façon folk traditionnelle du classique "Aerials" de System Of A Down.

La performance faisait partie du concert Songs From My Childhood qui a été filmé le 25 septembre 2021, avec un arrangement pour orchestre écrit par Cathleen Flynn et dirigé par Gavin Murphy.

Le résultat est visible ci-dessous :