Une reprise rare de "Enter Sandman" de Metallica par Motörhead sort en version digitale

Le nouveau titre est également accompagné d’un clip vidéo animé, dans lequel un enfant est tourmenté par des cauchemars d’un marchand de sable maléfique, et est sauvé par la mascotte Warpig de Motörhead.

En plus de la sortie numérique de ce titre rare, une édition limitée en vinyle 7″ de la pochette de 'Enter Sandman' de Motörhead – avec une gravure en face B du Warpig de Motörhead – est disponible sur le site web du groupe.

En janvier dernier, le batteur Mikkey Dee a déclaré que le groupe ne partirait "plus jamais, jamais, jamais en tournée" sous le nom de Motörhead. "Pour moi, c’est dépasser les bornes. Nous ne tournerons jamais, jamais, jamais sous le nom de Motörhead et nous ne ferons jamais venir quelqu’un d’autre. Cela n’arrivera jamais. Mais ce que nous faisons, c’est donner quelques concerts ici et là", avait-il expliqué.

Le même mois, Motörhead a partagé un extrait de l’enregistrement de leur 22e album, Bad Magic, un slow lourd et pour le moins incendiaire intitulé "Greedy Bastards".

En décembre, Mikkey Dee a rendu hommage à Lemmy à l’occasion du septième anniversaire de sa mort, décédé en décembre 2015, deux jours seulement après avoir révélé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate. Il avait 70 ans. Le dernier membre survivant de la formation originale de Motörhead, le guitariste "Fast" Eddie Clarke, est décédé en 2018 après avoir été traité pour une pneumonie.