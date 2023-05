Une reprise incroyable de "Thunderstruck" d'AC/DC avec des instruments improbables

La vidéo du jour nous emmène en France à la rencontre d'une formation très originale : les Fo’Plafonds.

Les Fo'Plafonds est un groupe de musiciens français qui jouent avec des objets qu'on ne pense habituellement pas à utiliser comme instruments de musique… mais avec lesquels ils arrivent à sortir de supers sons.

Le groupe, originaire de Cholet en France, est composé de 7 percussionnistes qui font une musique incroyable en utilisant des objets du quotidien comme des bouteilles, des poêles, des frigos et parfois même des hamburgers. Leurs vidéos sont de véritables pépites créatives à regarder qui vous divertissent à la fois visuellement et musicalement.

Leur créativité, leur talent et leur folie leur permettent de réaliser des performances spectaculaires, joyeuses et bluffantes à la fois. On en a une belle preuve avec cette version incroyable de ce classique d'AC/DC qui fait actuellement un énorme carton sur les réseaux sociaux.

En quelques semaines, leur reprise de "Thunderstruck" a déjà été visionnée plus d'1 million de fois. Et ce succès énorme n’est sans doute pas près de se tarir vu la qualité et l'originalité de cette reprise décapante.

Et si avec un tel dispositif, on pouvait s’attendre à une reprise amusante mais brouillonne, il n'en est rien : le résultat est non seulement très singulier mais il sonne aussi merveilleusement bien à l’oreille.

Jugez par vous même et découvrez ce résultat impressionnant dans la vidéo ci-dessous: