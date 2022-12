Une reprise hors du commun de Radiohead ... à la trompette

En naviguant sur le web, on peut parfois tomber sur des choses assez surprenantes.

C'est le cas de la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui.

Elle nous vient d'un certain Bryan Walters, un multi-instrumentiste, compositeur et éducateur venu de Brooklyn à New-York.

Ce musicien talentueux est très polyvalent et se montre à l'aise dans une myriade de genres. Actif dans un grand nombre de groupes et d'orchestres renommés basés à New York, Bryan peut à la fois jouer de la trompette, de la basse, de la guitare, rapper et composer.

Dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, il a décidé de célébrer l'anniversaire de l'album KID A de Radiohead qui a fêté ses 22 ans il y a quelques semaines. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que son interprétation apporte une dimension inattendue à la plage titulaire de l'album qu'il reprend avec brio à la trompette.