Une reprise étonnamment mélodique de "Don't Stop Me Now" de Queen interprétée par des appareils éléctriques

Les classiques de Queen ont déjà été repris sous d'innombrables formes, mais nous n'aurions jamais pu nous imaginer qu'il était possible de les reprendre à l'aide de 2 brosses à dents, 3 lecteurs de cartes de crédit, 2 machines à écrire et un téléphone.

C'est pourtant ce qu'ont réussi à faire les créateurs de la chaine Device Orchestra.

Dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, 8 appareils recyclés (des téléphones portables, des machines à écrire et des lecteurs de cartes de crédit) affublés d'yeux écarquillés interprètent une reprise étonnamment mélodique du classique de Queen "Don't Stop Me Now".

Une brosse à dents rousse crépue nommée Bob Floss a remplacé Freddie Mercury pour cette version plutôt inhabituelle de cette chanson.

Les appareils sont reliés à une machine "Vibra tone" qui contrôle les vibrations pour manipuler le son sortant.