Une reprise épique de Thunderstruck d'AC/DC jouée sur d'anciens instruments asiatiques

Les artistes NiNi Music et ZuiKo s'affrontent sur d'anciens instruments asiatiques pour une reprise collaborative de "Thunderstruck" d'AC/DC.

A travers votre Zapping 21, nous avons déjà découvert pas mal de reprises de "Thunderstruck" d'AC/DC au fil des ans, ce classique du groupe ayant été joué de toutes sortes de manières possible et même réinventé dans des styles différents tels que le bluegrass, la synth-wave et la musique classique.

Mais celle que nous vous proposons de découvrir aujourd'hui pourrait bien être la version la plus passionnante que nous ayons entendue à ce jour.

Interprété par des musiciens de formation traditionnelle nommé NiNi et ZuiKo, tous deux originaires de Chine, cette nouvelle adaptation montre le duo s'affronter sur d'anciens instruments asiatiques dans une battle épique : le Shamisen contre le Sanxian.

Le Shamisen est un ancien instrument japonais à trois cordes dérivé du Sanxian qui lui est un luth traditionnel chinois à trois cordes.

Dans la vidéo visible ci-dessous, le duo offre une performance totalement envoûtante du début à la fin, avec des chants atmosphériques et des percussions vigoureuses.