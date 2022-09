Une reprise détonante de "Toxic" de Britney Spears dans le style de System Of A Down

Ce YouTubeur a réinventé "Toxic" de Britney Spears comme s’il avait été écrit par System Of A Down et le résultat est génial.

Ce musicien et producteur de Metal se prénomme Otu et sur sa chaîne YouTube Moonic Productions, il s’est spécialisé dans la reprise de classiques dans le style d’autres musiciens. On lui doit déjà une reprise de "Barbie Girl" dans le style de System Of A Down.

Dernièrement, Otu a donc décidé de s’attaquer à une reprise improbable de "Toxic" de Britney Spears, qu’il a réimaginée dans le style de System Of A Down, et des arrangements musicaux à ses impressionnantes imitations vocales de Serj Tankian et Daron Malakian, le résultat a de quoi surprendre.

Il en a récemment partagé un extrait sur son compte TikTok et vous pouvez le découvrir ci-dessous :