Une reprise des Beatles par Jimi Hendrix à découvrir ici

Le morceau a été présenté en première mondiale lors de l’émission de radio Breakfast With The Beatles sur SiriusXM, animée par l’ancien rédacteur en chef de Rolling Stone, David Fricke. "Voici le son du nouveau groupe le plus excitant au monde, le Jimi Hendrix Experience, en direct de la plus grande année du rock – et interprétant la chanson d’ouverture du chef-d’œuvre des Beatles, Summer of Love", a déclaré Fricke en présentant la chanson.

Il a ajouté : "C’est un plaisir et un honneur de la jouer, pour la première fois, sur la Beatles Channel". La reprise est la chanson principale de l’album "Jimi Hendrix Experience : Hollywood Bowl August 18, 1967", dont la sortie est prévue le 10 novembre.

En plus de cette version de "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, l’album contiendra également leurs compositions originales telles que "Purple Haze", "The Wind Cries Mary" et les classiques "Foxey Lady" et "Fire", qui n’ont pas encore été publiés, ainsi que leur propre réinterprétation de morceaux favoris de Howlin' Wolf ("Killing Floor"), Bob Dylan ("Like a Rolling Stone"), The Troggs ("Wild Thing") et Muddy Waters ("Catfish Blues").

La version live de " Killing Floor " a été partagée également et vient d’un enregistrement inédit réalisé au Hollywood Bowl en août 1967, alors que Hendrix assurait la première partie des Mamas & The Papas.

Paul McCartney et George Harrison, membres des Beatles, ont pu voir le Jimi Hendrix Experience reprendre leur chanson quelques jours seulement après la sortie de "Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band", au milieu de l’année 1967. Le 4 juin, au Saville Theatre de Londres, Hendrix a joué la chanson pour le groupe en coulisses sur un tourne-disque portable, puis a ouvert le spectacle avec leur propre interprétation.