Une reprise des 25 mètres en pleine lucarne, le but du week-end vient de National

Et si le but du week-end nous venait de National en France ? La réalisation de Rémi Sergio de Villefranche Beaujolais, lors du déplacement des siens sur la pelouse de Versaille peut en tout cas y prétendre.

Le capitaine des visiteurs a inscrit un but plein d’instinct et de pureté pour ouvrir la marque. Sur un ballon repoussé dans l’axe par la défense de Versaille, Sergio a tenté sa chance en un temps des 25 mètres et sa reprise a terminé en pleine lucarne.

Rémi Sergio, un nom qui pourrait d'ailleurs parler aux supporters de Charleroi puisque le milieu de terrain franco-portugais est passé chez les Zèbres entre 2007 et 2010.

Son magnifique but a par ailleurs été le seul de la rencontre et a offert la victoire à Villefranche. Le club du Rhône occupe la quatrième place avec 12 unités en sept rencontres de la troisième division française.