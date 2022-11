Une reprise de volée à l'Arjen Robben, un penalty concédé : le match contrasté de Birger Verstraete

D’heureux à malheureux, Birger Verstraete est passé par toutes les émotions durant la rencontre entre KV Malines et Zulte Waregem.

Lors de la première mi-temps, le joueur prêté par l’Antwerp a régalé en s’offrant le but du week-end. Sur un corner de Geoffry Hairemans, le Belge réalise une reprise de volée qui termine dans le petit filet de Bostyn. Une réalisation qui rappelle fortement le but d’Arjen Robben face à Manchester United lors d’un quart de finale de Ligue des Champions en 2010.

Après ses deux matchs de suspension suite à son carton rouge reçu face à la Gantoise, il revient donc en force et inscrit son premier but pour les Sang et Or.

Avec cette volée, le Malinois pouvait être l’homme de cette 16e journée. À la 61e minute, le milieu belge offre cependant un penalty à Zulte Waregem suite à une faute de main. Jelle Vossen s'en charge et place le ballon au fond des filets.

Les hommes de Mbaye Leye comblent un retard de deux buts concédé en première mi-temps pour accrocher le nul. Au classement, Malines reste 13e avec 18 points, tandis que Zulte (12 points) cède provisoirement la lanterne rouge à Seraing.