Une reprise de Pink Floyd avec Arthur Brown et Ian Paice de Deep Purple pour Halloween

Ce titre apparaîtra sur l’album prévu pour Halloween et intitulé Monster's Ball. Il sortira le 21 octobre via Cleopatra Records.

“En prélude à l’album lancé le 21 octobre, voici un mystérieux titre par l’énigmatique Syd Barrett ", a écrit Arthur Brown. La production de Fernando Perdomo, la structure aventureuse de la chanson et le talent de Steve Hillage et Ian Paice en font un titre délicieusement inquiétant ! J’ai vu des ombres filer et des chats miauler alors que je chantais ce portrait… Happy Halloween !"

Monster's Ball rassemble quelques grands noms comme le regretté Roye Albrighton de Nektar, Jordan Rudess de Dream Theater, Mark Stein de Vanilla Fudge, Rat Scabies des Damned, le guitariste des Stooges, James Williamson, Nik Turner, Brian Auger et feu Gilli Smyth.