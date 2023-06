Une reprise "compliquée" pour Kylian Hazard au RWDM, qui a fait une croix sur la venue de ses frères à Molenbeek

Le RWDM vit des moments compliqués depuis son titre en Challenger Pro League et l'officialisation de son retour en D1 le 13 mai dernier. Deux semaines plus tard, le président du club molenbeekois, Thierry Dailly, s'est fait mettre à la porte par le propriétaire du RWDM, John Textor. L'homme d'affaires américain a repris la présidence, alors que le Français Gauthier Ganaye a été nommé CEO.

Depuis, les entraînements ont repris, mais pas dans les meilleures conditions pour les quelques joueurs présents lors des séances dispensées par Vincent Euvrard, qui est pour l'instant toujours le T1 du RWDM.

"La reprise se passe bien, même si je n'ai pas vraiment l'impression de vivre une reprise, lance Kylian Hazard au micro de la RTBF. J'ai plutôt l'impression que nous sommes de retour après un week-end de congé, il n'y a pas eu de grands discours, de présentations... On a repris normalement, à 9 si on ne tient pas compte des jeunes, comme si rien ne s'était passé. C'est un peu compliqué, mais je pense que c'était pareil l'année passée. Au début, c'était compliqué : on n'avait pas de terrain, pour les équipements c'était un peu compliqué aussi... mais petit à petit, on obtient des trucs, en espérant que ça se passe mieux de jour en jour. De l'inquiétude ? Je ne sais pas, on verra... Le premier match de championnat c'est contre Genk à la maison, j'espère qu'on aura une équipe qui sera prête d'ici là. On verra quel sera le groupe, quelle sera l'ambition, parce qu'on n'a pas encore d'informations à ce sujet en ce moment. On attend de savoir ce qu'ils attendent de nous et quels sont les projets. On ne sait pas gérer ce qu'il se passe en haut, on doit juste faire notre boulot et prier pour que ça aille bien."

Une rumeur un peu folle a enflé ces derniers temps : Kylian Hazard pourrait être rejoint par l'un ou l'autre de ses frères (Eden, Thorgan ou Ethan) au RWDM. Alors, doit-on s'attendre à voir Eden Hazard débarquer à Molenbeek maintenant qu'il a quitté le Real Madrid ?

"Non, je ne pense pas, affirme Kylian Hazard. Si Thierry Dailly était resté, là, à la limite, on aurait pu avoir quelque chose parce qu'on en avait parlé, mais Thierry n'est plus là. Maintenant qu'il est parti, je ne vois plus l'intérêt de continuer à envisager de faire venir mes frères ici. Tous les Hazard envisageaient ce projet avec Thierry. Vu qu'il n'est plus là, ça ne sert plus à rien."