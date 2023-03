Une réouverture de la ligne de chemin de fer Bastogne-Libramont est possible en s'inspirant de l'Allemagne

Le train ne circule plus entre Bastogne et Libramont depuis mai 1993, c'est-à-dire 30 ans ! ! Mais depuis des années, l’asbl "Les Amis du Rail" plaide pour une réouverture de la ligne de chemin de fer. Et il serait, aujourd’hui tout à fait à fait possible de faire cohabiter rail et Ravel sur l'assiette ferroviaire. Pour s’en convaincre, les "Amis du Rail" ont emmené les Bourgmestres de Bastogne, Libramont et Bertogne en Allemagne, du côté de Trêves, où un exemple très concret qui pourrait être transposé. Nous sommes plus précisément à Kyllburg entre Trêves et Gerolstein vers Cologne. "C’est l’endroit le plus encaissé, et malgré même dans le tunnel, train et piste cyclable cohabitent, " commente notre guide, Michel Ambroise, Président des " Amis du Rail ". " Nous voulons que le Ravel soit aménagé, poursuit Michel Ambroise, entre Bastogne et Libramont mais pas au milieu de l’ancienne voie ! "