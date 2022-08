Une rentrée tout en culture sur La Trois.

On commence par un retour mais sous une autre forme. En effet, “C’est arrivé près de chez vous” rempile pour une seconde saison dans une version quiz. C’est l’occasion de retrouver Jean-Luc Fonck en compagnie de Jacques Mercier à l’intérieur de l’Atomium. L’émission prendra ainsi place à l’intérieur d’une de ses boules et verra s’opposer deux équipes de trois candidats avec comme sujet les archives de la RTBF. Du beau monde est à prévoir au vu des présences confirmées d’Armelle, BJ Scott, James Deano, Michel Lecomte, Kodi, Charlie Dupont et Virginie Hocq.

Pour les personnes qui veulent l’information sous un nouvel œil, le rendez-vous est pris avec Déclic, où Julie Morelle sera accompagnée d’Himad Messoudi. Au programme : une tranche info permettant d’avoir un regard différent sur les nouvelles, le tout disponible à 19 heures ainsi qu’à 23 heures. L'aspect informatif sera également enrichi par l'arrivée de Matin Première sur la chaîne.

“Hep Taxi” fêtera déjà ses 20 ans, l’occasion pour Jérôme Colin de laisser le volant de son véhicule à un nouveau chauffeur dans une émission exceptionnelle où des prétendants de la pointure de Stéphane Bern et Michel Drucker viendront se proposer.