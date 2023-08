Une rentrée "piscine" très compliquée pour les écoles namuroises

La piscine de Jambes ferme ce 4 septembre pour au moins un an de travaux. Le bassin mais aussi la machinerie et le bâtiment vont être rénovés en profondeur. En attendant, Salzinnes étant fermée définitivement, il ne reste plus que celle de Saint-Servais. Le service des sports tente d’organiser au mieux le planning pour permettre à un maximum d’élèves d’apprendre à nager mais à l’impossible nul n’est tenu.

La cheffe de service Régine Henroz reconnaît qu’il a fallu faire des choix en favorisant certaines années du primaire avec l’objectif de savoir nager à 12 ans : " Plus tôt ils apprennent, mieux c’est. Nous avons donc suggéré aux écoles de privilégier deux années sur les six." A l’école communale de Jambes 1, le directeur Christophe Stokard a opté pour la deuxième et la sixième année : " Avant, tous nos élèves apprenaient à nager à Jambes mais nous n’avons pas le choix. C’est par ailleurs un dispositif que nous avons déjà mis en place l’année dernière quand le bassin a dû fermer suite au problème de légionellose. "

Les écoles supérieures comme l’Hennallux qui forment les futurs professeurs d’éducation physique et les options "sport" proposées par certains établissements secondaires seront aussi prioritaires à Saint-Servais. Pour les autres, à moins d’un plan dans une piscine privée, il faudra renoncer aux cours de natation, ce que regrette amèrement Catherine Libois et Nicolas Ricci tous deux professeurs d’éducation physique à Sainte-Marie Namur : " Déjà quand nous avions trois piscines sur Namur, on devait jouer des coudes afin d'arriver à trouver un mois de cours pour une classe sur l’année. Avec une seule de disponible, on y pense même plus ", regrette la première. " Ça creuse le fossé ", regrette le deuxième. " Ceux dont les parents peuvent payer des cours privés s’en sortent bien les autres eux n’ont qu’à se débrouiller. J’ai de plus en plus d’élèves qui à 12 ans ne savent tout simplement pas nager ! En Fédération Wallonie-Bruxelles, le programme officiel impose que les élevées de 2e secondaire soient capables de faire 25 mètres dans un style correct ; une compétence qui en l’absence de cours de natation est tout simplement impossible à vérifier ! "

La réouverture de la piscine de Jambes n'est pas prévue avant fin 2024.