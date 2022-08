Une rentrée des plus chargées sur La Une !

Pour commencer par les émissions en access, on pourra compter sur un rafraîchissement du côté des émissions culte "On n’est pas des pigeons" et "Les Ambassadeurs". Dans la première, Fanny Jandrain et Thibaut Roland reviennent avec des nouveaux chroniqueurs et un nouvel habillage, tout en conservant le regard acéré de l’émission pour aider les consommateurs. L’émission sera ainsi divisée en trois parties : "l’info conso", "l’approfondissement" pour pouvoir éviter les arnaques avec humour et un chapitre plus détendu avec notamment des "testings démo".