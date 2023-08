Une rentrée des classes en plein chantier pour l'école de l'Est à Verviers

Ces travaux, Sophie Dohogne, enseignante en primaire, les attendait aussi avec impatience: "On attendait que les enfants puissent se déplacer dans l'école en toute sécurité et qu'il n'y ait plus de trace de ces inondations, qu'il n'y ait plus de briques apparentes, qu'il n'y ait plus de gravats, et qu'ils puissent enfin profiter d'une école saine."

17 élèves en moins en maternelle

Depuis 2021, malgré les inondations, le nombre d'élèves de l'école est resté constant en primaire. Par contre, en maternelle, de nombreuses familles se sont résignées à quitter l'établissement.

