"Une rencontre historique" en Syrie : le Hamas rétablit ses relations avec Damas après une rupture de plus de dix ans

Le mouvement islamiste palestinien Hamas a annoncé mercredi rétablir ses relations avec le président syrien, Bachar al-Assad, plus de dix ans après avoir rompu ses liens avec le pouvoir à Damas au début du soulèvement en Syrie. "C'est un jour de gloire, un jour important, au cours duquel nous rétablissons notre présence en Syrie et reprenons le travail conjoint" avec Damas, a déclaré Khalil Hayya, chef du bureau des relations arabes et islamiques du Hamas.

Khalil Hayya a tenu ces propos lors d'une conférence de presse à l'issue d'une rencontre avec le président syrien, qui l'a reçu dans le cadre d'une délégation de formations palestiniennes. "Nous considérons que cette rencontre est historique et constitue un nouveau départ pour l'action conjointe palestino-syrienne", a-t-il ajouté.