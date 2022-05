Une rencontre festive et culturelle entre Flamands et Wallons : le festival Kunsten Bo[!]s des Arts ce 6 juin

Depuis 2016, les centres culturels qui bordent la frontière linguistique belge s’unissent autour de l’organisation du festival Kunsten Bo [!]s des Arts, un évènement chapeauté par le Centre culturel du Brabant Wallon qui célèbre les richesses culturelles et artistiques présentes dans les communautés flamande et francophone. Prévue ce 6 juin au Parc de Lembeek, à Hal, cette cinquième édition s’inscrit dans la lignée des précédentes, regroupant le public autour d’animations et de découvertes en tout genre.

Cette année, c’est la chorale bilingue Koor’Halle, menée par l’artiste Gael Santisteva qui symbolise le mieux cette amitié wallonne flamande. Composée de chanteurs amateurs, cette festive assemblée se produira trois fois lors du festival. L’autre animation de la journée, c’est le speed dating "décalé et humoristique" proposé par Productions en zonen et Audrey Dero. Ensemble, la compagnie et la comédienne font rimer théâtre et inclusivité en proposant des représentations bilingues.