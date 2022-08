Une régulation des prix ne peut être un tabou, estime le médiateur de l'énergie

Face à la flambée des prix énergétiques, une régulation des prix ne peut pas être un tabou, a jugé le médiateur fédéral de l'énergie, Eric Houtman, mardi sur les ondes de Radio 2 (VRT).

Les pouvoirs publics peuvent et doivent en faire davantage pour contenir les prix de l'énergie, selon l'ombudsman. Ce qui peut se faire de trois manières, selon lui. "D'abord, en élargissant le tarif social, deuxièmement en gelant les prix et enfin en misant sur les énergies renouvelables et les capacités de stockage". Au passage, le régulateur a indiqué que ses services de médiation avaient déjà dépassé cette année le record (annuel) de 16.000 plaintes reçues.