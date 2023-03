Une régie mobile durable à la Foire du livre

Au total, 3 vélos électriques sont partis depuis la Tour Reyers. Deux de ces vélos conduits par Bruno Lai du LAB et Benoît Leloutre du service techno sont " solo ", bien qu’il existe des remorques qui permettent au personnel de transporter le matériel plus lourd. Tandis que le troisième piloté par André Goyens, du LAB tractera la régie mobile.

Et pas n’importe laquelle, puisqu’elle a été conçue de manière durable dans un conteneur acheté d’occasion et modifié pour y intégrer tout le nécessaire audio et vidéo essentiel aux tournages. Au total, 149 kg à remorquer sur 5 km de pistes cyclables. Un relais au niveau des vélos sera évidemment prévu pour répartir la charge.

La réflexion, on peut le dire, s’est opérée de manière 360 puisqu’au-delà du transport, l’équipe sera autonome en énergie grâce à ses deux batteries portables de 1000 W. Le couvercle du conteneur dispose également de panneaux solaires, qui seront sans doute bien utiles lors de tournages en extérieur. Dans un esprit de cohérence, l’équipe de l’émission apportera son propre catering sous forme de contenants réutilisables.