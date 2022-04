Une réforme "historique" du code pénal sexuel ? Ce qu’en pensent les associations féministes

"Cette réforme était nécessaire car le droit pénal sexuel datait !, assure Laure Letellier, avocate et membre de l’association féministe Fem&Law. "Pour nous, la notion de consentement est une très grande avancée, car le consentement est désormais défini de manière positive, et non plus négative, par son absence. Il est acté que le consentement doit être libre et exprimé pour chaque acte sexuel. La jurisprudence avait déjà évolué sur cette question mais il est important que cela soit acté dans le code pénal. Avec la jurisprudence, l’appréciation est laissée aux juges. Ce ne sera plus le cas car c’est écrit dans la loi !"

Laure Letellier prend pour exemple le mouvement Balance ton bar : "Cette définition du consentement élargit les hypothèses de non consentement : si une personne est dans un état de vulnérabilité, par exemple à cause de l’alcool et n’est plus capable de dire oui, il y a non consentement, car il doit être libre et éclairé. La question n’est plus de savoir si la victime a dit non. Est-ce qu’elle a dit librement oui ? La vision du consentement change."

"Il y a également dans cette réforme de nombreuses redéfinitions des infractions sexuelles, constate l’avocate. "Néanmoins, redéfinir correctement ne va pas empêcher le passage à l’acte, qui est l’un des objectifs du droit pénal. Nous nous interrogeons sur ce qui est mis en place pour que les preuves soient récoltées le plus rapidement possible, au niveau des procédures pénales en elles-mêmes. Quel encadrement pour les victimes ?"

Laure Letellier avance : "Nous pourrions proposer que l’assistance d’un·e avocat·e soit prévue pour les victimes. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme prévoit que ce soit le cas pour une personne inculpée, elle a le droit à cette assistance. Cependant, rien n’est prévu quand une victime va porter plainte pour des violences sexuelles, elle est laissée seule face à ce système qui est lourd. On pourrait faire évoluer la loi en ce sens. D’aucuns pourraient arguer que c’est discriminant pour toutes les autres victimes, mais il faut pouvoir reconnaître les spécificités des violences sexuelles face au système judiciaire."