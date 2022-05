Une réédition pour les 50 ans de "Ziggy Stardust" de David Bowie

The Rise And Fall Of Ziggy Stardust And The Spiders From Mars va ressortir dans une édition anniversaire pour ses 50 ans.

L’album aura un demi-siècle en juin et à cette occasion, une édition spéciale nous arrivera le 17 juin via Parlophone Records.

Ziggy Stardust contiendra le LP masterisé à demi-vitesse, un picture disc, travaillé avec le même procédé, et une réplique de l’affiche de promo d’origine, le tour réalisé par John Webber aux AIR Studios.

Dans le communiqué de presse, on peut lire que cette nouvelle version rend hommage à cet album qui a catapulté David Bowie sur la scène internationale et qui "reste une référence qui prend encore de l’ampleur d’années en années".

Ce 28 avril, "Starman" a fêté ses 50 ans, l’occasion d’en sortir une nouvelle lecture :