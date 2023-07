Une réédition pour le 50e anniversaire de "Wake of the Flood" de Grateful Dead

Une réédition qui inclura des démos inédites et un album live.

Il y a 50 ans, le groupe américain Grateful Dead sortait "Wake of the Flood", et le groupe s'apprête à célèbrer cet anniversaire en rééditant l'album dans une nouvelle édition de luxe qui nous arrivera le 29 septembre.

Disponible sous la forme d'un double CD ou en vinyle simple, "Wake of the Flood" (50th Anniversary Deluxe Version) comprendra les sept chansons originales de l'album - ainsi que des démos inédites de "Eyes Of the World" et "Here Comes Sunshine" - sur une face, tandis que l'autre comprendra un enregistrement du concert que Grateful Dead a donné le 1er novembre 1973 au McGaw Memorial Hall de l'Université Northwestern. Une édition limitée en picture disc vinyle de 12 pouces, une édition limitée en vinyle transparent "coke bottle", et une édition limitée en vinyle personnalisé "Watermark" seront également disponibles. Les précommandes pour la réédition sont en cours.

"Wake of the Flood" était le premier album de Grateful Dead après le décès du membre fondateur Ron "Pigpen" McKernan, ainsi que les frands débuts en studio des nouveaux venus du groupe, Keith et Donna Godchaux. Le sixième album studio du groupe fut également leur première sortie sur leur propre label, Grateful Dead Records.

Pour donner un aperçu de cette réédition, Grateful Dead a partagé la démo inédite de "Eyes of the World". Découvrez ce titre ci-dessous.