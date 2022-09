Une réédition de Hunky Dory avec 48 inédits

C’est ce 25 novembre que sortira Divine Symmetry (An Alternate Journey Through Hunky Dory), un coffret tout entier consacré au quatrième album de David Bowie : Hunky Dory. Tout ça avec une foule de démos rares, d’inédits et de raretés datant de cette période !

Les fans de David Bowie sont à la fête ces derniers temps. Puisque quelques semaines à peine après la sortie en salles du documentaire Moonage Daydream, on nous annonce l’arrivée, ce 25 novembre, de Divine Symmetry (An Alternate Journey Through Hunky Dory) qui s’étalera sur 4 CD’s et contiendra pas moins de 48 tires rares ou inédits. Tous ont été captés lors des douze mois précédant la sortie de Hunky Dory en 1971.

Le premier disque contiendra des démos de titres finalement arrivés sur Hunky Dory. Sans oublier des inédits comme "King Of The City", "Right On Mother", "How Lucky You Are (Miss Peculiar)" et "Tired Of My Life". Les autres disques, quant à eux, renfermeront une John Peel Session datant de 1971, des enregistrements réalisés pour la BBC, le mythique BOWPROMO EP, ainsi que des versions alternatives et autres faces B.

Et ce n’est pas tout ! Puisque le coffret, dont le prix est de 157 euros en précommande sur le site officiel de Bowie, contiendra aussi un Blu-ray avec la version remasterisée du disque sortie en 2015, de même qu’une "version alternative" de Hunky Dory réalisée avec les morceaux du disque, mais chaque fois dans des versions plus rares. Cette version spéciale de Hunky Dory sortira aussi en vinyle unique le 24 février prochain.

Pour en terminer avec le coffret "Deluxe", on terminera en mentionnant aussi qu’il contiendra un livre de 100 pages bourré d’images encore jamais vues, dont une soixantaine de pages reprenant des paroles manuscrites ou des idées de costumes de scène réalisées par David himself. Alors ? On craque ou… on craque ?