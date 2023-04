La noix de coco est un fruit très en vogue. On peut la retrouver sous de multiples formes : en poudre, en chips, en crème, en huile…

Si vous êtes amateur de noix de coco fraîche, la pleine saison pour en manger est de novembre à février.

Voici une recette d’un dessert super express et avec peu d’ingrédients. La recette parfaite à avoir sous la main quand on a des invités de dernière minute. Un gros plus est qu’ils se conservent très bien pendant quelques jours dans une boîte hermétique.