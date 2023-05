Une recette revisitée des aventures d’Arsène Lupin au Théâtre Royal du Parc

Deux options s’offraient à Thibaut Nève et Othmane Moumen pour l’écriture de ce nouvel Arsène : perpétuer la tradition ou bien innover… Ils ont tenté la deuxième option et remplacé le bœuf par du tofu. Ce n’est pas pareil, mais ça y ressemble et c’est tout aussi bon. Je vous explique : en pleine crise de la quarantaine, notre gentleman cambrioleur décide de troquer son costume de héros pour celui de Raoul d’Andrésy (un clin d’œil aux œuvres de Leblanc), petit assureur normand. Halte aux intrigues et longue vie à l’ennui : Arsène prend sa retraite ! Envoyant valser le scénario original qui sentait bon le remake d’OSS 117, il impose le sien et tant pis si ça contrarie les autres personnages. C’était sans compter les collègues de travail… Brisant sans modération le quatrième mur, les comédiens quittent leurs personnages pour en inventer de nouveaux et tisser un nouveau scénario. L’objectif ? Réveiller l’Arsène qui sommeille en Raoul. Inattendue, cette entrée en la matière se poursuit avec une petite salade des œuvres et personnages de Maurice Leblanc, papa de papier du héros. Le tout est placé au cœur des Années Folles, entre les premières revendications féministes et la chaleur d’un music-hall. Etonnant, mais pourquoi pas ?

Côté casting, le théâtre du Parc sort de ses habitudes de saison et ça fait plaisir ! Interprète d’Arsène, Othmane incarne brillamment ce stéréotype du genre, remis à sa place par une flopée de personnages féminins. Car elles sont présentes en nombre sur scène : Laurence Warin apporte une énergie détonante et nécessaire aux premières scènes un chouïa déstructurées, tandis qu’Olivia Harkay et Manon Hanseeuw emportent le public dans un medley grisant en compagnie de Thibault Packeu. Sarah Lefèvre interprète une comtesse plus que convaincante et la douce Clarisse monte en puissance sous les traits de Julie Dacquin. Damien De Dobbeleer, Christian Dalimier et Bernard Sens complètent idéalement le tableau endossant le rôle des ennemis patauds. Quelques mots encore sur le dressage de l’assiette : la scénographie foisonne de décors ! Passant de la Normandie à Paris, le spectateur s’engouffre dans des réunions féministes, visite un cimetière et joue au funambule sur un phare. Bref, il y en a pour tous les goûts.

Dans ce gros minestrone de bonnes idées et d’humour bien épicé, le spectateur du dimanche aura peut-être un peu de mal à démêler les ficelles données en début de spectacle. Patience, l’intrigue finit par émerger clairement et le tout est porté par une équipe de comédiens de talent. On salue le travail fait en amont sur l’œuvre de Maurice Leblanc ainsi que sur le contexte historique, intégrant une Joséphine Baker dont le discours est ô combien d’actualité ! Le gentleman cambrioleur nous revient donc dans une version revisitée de ses aventures, une dégustation surprenante mais appréciée. Après tout, avec ou sans tofu, ça reste le ragoût de mamie !