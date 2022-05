Une recette originale de brochettes de poulet mariné aux abricots séchés et sauce yaourt

Coupez les blancs de volaille en cubes.

Pelez et coupez les oignons en morceaux.

Dans un saladier, pressez les gousses d’ail et mélangez-les avec l’huile d’olive, le romarin, 1 c à s de poudre de curcuma, une pincée de sel et du poivre. Ajoutez-y les morceaux d’oignons et de volaille. Mélangez le tout et faites reposer pendant 10 minutes.

Pendant ce temps, réalisez la sauce au yaourt en mélangeant le fromage blanc, 1 pincée de poudre de curcuma et le sirop d’agave. Assaisonnez le tout avec une pincée de sel et du poivre.

Réalisez les 8 brochettes en alternant les morceaux de volaille avec les abricots séchés et les morceaux d’oignons.

Cuisez les brochettes au barbecue ou dans une poêle avec un peu d’huile d’olive.