Une randonnée belge primée parmi les plus beaux chemins d’Europe

Le parc national de la Haute Campine (province du Limbourg) a reçu jeudi le certificat "Leading Quality Trail – Best of Europe" pour sa randonnée longue distance de 110 kilomètres "National Park Trail". La distinction constitue une première en Flandre et a été remise à la ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir, par l’Association européenne des randonneurs.

"Le National Park Trail" est une promenade en boucle de 110 kilomètres permettant de découvrir les plus beaux recoins du parc national de la Haute Campine, seul parc national de Belgique. Accessible depuis le mois de juin de cette année, cet itinéraire peut être effectué de plusieurs manières possibles, que ce soit complètement ou via des variantes plus courtes. La plupart des marcheurs optent pour un itinéraire en quatre à cinq étapes d’environ 20 km chacune.

"Grâce à cette reconnaissance, le parc national de la Haute Campine ne se présente plus seulement comme un bel écrin de verdure. Il est également confirmé en tant qu’endroit fantastique pour se promener, faire du vélo, du VTT, des balades à cheval ou toute autre activité", a réagi fièrement la ministre Demir lors de la remise du certificat. "Avec plus de 1,2 million de visiteurs par an, ce parc est un pôle d’attraction pour celles et ceux à la recherche d’une expérience de nature authentique. Il s’avère également être un 'produit' économiquement viable dont nous pouvons être fiers", a-t-elle ajouté.

L’Association européenne des randonneurs représente une soixantaine d’organisations et compte plus de trois millions de membres actifs dans le domaine des loisirs de randonnée. La distinction "Leading Quality Trail – Best of Europe" est valable pendant trois ans.