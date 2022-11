Une radio tchèque annonce le décès de Valère Gustin, galeriste liégeois

C’est Radio-Prague qui, ce lundi, a annoncé la mort de Valère Gustin. Le nom de cet ancien galeriste du quartier Saint-Paul semble largement tombé dans l’oubli, en cité ardente. Et pourtant, sur ses cimaises, il a exposé, et donc soutenu, des artistes de talent, comme Edgard Scauflaire, Léopold Plomteux, ou Fernand Flaush, et d’autres encore qu’il a fait découvrir aux liégeois. Ses productions picturales personnelles n’ont jamais dépassé la notoriété régionale. Alors, pourquoi les tchèques s’en souviennent-ils ?

Tout simplement parce qu’il était le dernier survivant des libérateurs de Plzen. Au début de la seconde guerre mondiale, à la sortie de l’adolescence, il est convoqué par les occupants allemands pour le "service du travail obligatoire". Mais il ne se présente pas au rendez-vous. Il est considéré comme réfractaire. Il entre dans la clandestinité, et finit par rejoindre la résistance au nazisme. Après le débarquement, il s’enrôle comme volontaire dans le 17e bataillon de fusiliers belges, rattaché à la troisième armée américaine, du général Patton, avec laquelle il participe à la libération de plusieurs camps de concentration et plusieurs villes de Bohème.

La municipalité de Plzen et d’ailleurs jumelée avec Liège depuis près de soixante ans. Les deux localités n’ont pas que la bière – la pils – en commun. Des cérémonies sont régulièrement organisées, là-bas. Valère Gustin y a été honoré, comme vétéran. Mais même si récemment une modeste plaque commémorative a été placée dans l'enclos de la Citadelle, dans nos contrées, la mémoire est parfois étonnamment courte.