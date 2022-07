Une radio canadienne diffuse Rage Against the Machine en boucle

Le 29 juin dernier, KISS-FM, une radio de Vancouver, a licencié trois de ses présentateurs, Sonia Sidhu et Kevin Lim, le duo des petits matins depuis 5 ans, et Tara Jean Stevens qui gérait les après-midi. Une décision qui ne fait pas l’unanimité puisque le reste de l’équipe diffuse en boucle depuis, le titre "Killing In The Name" de Rage Against The Machine, en signe de protestation !

Le guitariste Tom Morello a été mis au courant et il a retweeté le message des animateurs de la matinale, qui n’ont donc plus le droit de poursuivre leur programme.