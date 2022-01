Une radio britannique lance une webradio entièrement dédiée aux compositrices

Sur Musiq3, depuis la rentrée de septembre 2021, Hélène Michel vous propose chaque jour dans son Atelier des muses de découvrir le parcours et l’œuvre d’une compositrice. Et au Royaume-Uni, la radio Scala, consacrée à la musique classique, a lancé sa nouvelle webradio entièrement dédiée aux compositrices. "Il y a beaucoup de femmes compositrices exceptionnelles à écouter et à découvrir dans la musique classique. En lançant cette webradio qui leur est dédiée, Radio Scala braque les projecteurs sur ces femmes talentueuses et sur la musique qu’elles ont produite", indique Penny Smith, présentatrice de la station de radio. Ce projet a été développé en collaboration avec l’association Donne, women in music, créée par la soprano Gabriella Di Laccio, qui a notamment développé une base de données numérique collaborative recensant plus de 500 compositrices.

Malheureusement, pour des raisons de droits, la webradio n’est accessible à l’écoute que pour les ressortissants britanniques. Nous pouvons néanmoins accéder à la playlist de la webradio, de quoi nous permettre de nous faire une idée de la programmation musicale de celle-ci. En attendant qu’un projet similaire soit accessible à tous, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir les chroniques L’atelier des muses d’Hélène Michel.