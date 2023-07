Une (r)évolution dans les Archives de l’État : les chartes des comtes de Flandre deviennent les chartes des comtes et comtesses de Flandre

Sous l’impulsion des archivistes contemporain·es, les documents s’ancrent dans une nouvelle lignée. Désormais, la collection ne s’appelle plus "Chartes des comtes de Flandre", mais "Chartes des comtes et comtesses de Flandre". Cette initiative émane du projet REIGN qui ambitionne de permettre une meilleure ouverture à la recherche de cette collection, et ce, selon les normes du XXIe siècle.

Les femmes représentent environ la moitié de la population, donc si on veut comprendre ce monde médiéval, on doit les sortir de l’ombre

Cette (r)évolution nominative interroge par ailleurs notre regard sur le passé depuis notre place dans la société d’aujourd’hui. "Les historiennes, historiens et archivistes sont le fruit de leur époque. Durant le XIXe siècle, l’attention était fortement axée sur les grands événements de l’historiographie nationale. Aujourd’hui, il y a un plus grand intérêt pour les questions sociétales, par exemple l’histoire des migrations, l’histoire familiale, la sexualité, les représentations, les rituels, la vie quotidienne et la culture matérielle… La manière dont les archives sont rendues accessibles et la façon dont elles sont nommées influencent également les perspectives des chercheur·euses relatives au passé. C’est pourquoi la tâche des archivistes est importante…", éclaire la spécialiste.