Une quinzaine de testeurs pour améliorer le site Internet de la Ville de Liège

C’est une recherche particulière qu’a lancée la Ville de Liège il y a peu. Elle cherchait des testeurs pour son site Internet. Elle en a trouvé une quinzaine qui se sont mis dans la peau d’un utilisateur lambda.

" Il y a une quinzaine de testeurs qui ont été retenus et on leur fait parcourir différentes rubriques du site. On a organisé ce qu’on appelle une chasse aux trésors, donc les testeurs doivent trouver des réponses à différentes questions. Par exemple trouver l’horaire d’une mairie de quartier, trouver le parking le plus proche d’une telle rue, etc., et nous, ça nous permet de voir comment le citoyen s’y retrouve par rapport à ces différentes informations qu’il faut rechercher ", précise Christophe Gerlaxhe, le coordinateur du service communication de la Ville.

" Ça nous a déjà permis de faire quelques modifications. Ces tests ont aussi comme utilité de nous permettre de nous projeter dans le futur site Internet de la Ville de Liège puisqu’on va tout doucement penser à une nouvelle version du site actuel. Donc ces tests vont aussi à plus long terme nous permettre d’améliorer la nouvelle version du site que nous préparons ", complète-t-il.