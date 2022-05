Une quatrième Ligue des Champions au palmarès, le "poker" royal de Carlo Ancelotti

L’Italien Carlo Ancelotti, qui est devenu samedi le premier entraîneur à avoir remporté quatre Ligue des champions, a admis que c’était "plus facile de gagner (la compétition) avec le Real Madrid qu’avec un autre club".



2003, 2007, 2014 et 2022, Carletto est plus que jamais Mister Champions League. Avec ses trois sacres précédents, il partageait ce titre avec ou Zinedine Zidane, Bob Paisley. Le voilà seul sur le trône après ce nouveau triomphe avec Madrid.



"Je suis très heureux pour les quatre Ligue des champions. Je ne sais pas quoi dire de plus. Je suis l’homme des records", a-t-il déclaré au micro de BT Sport. "En début de saison, personne ne pensait qu’on pouvait la gagner. On l’a mérité. On a beaucoup souffert durant notre parcours, mais jamais on ne s’est démoralisés. C’est plus facile de gagner la C1 avec le Real qu’avec une autre équipe. La passion particulière des supporters, l’histoire, la structure du club… tout ça rend le club spécial".



La gagne comme fil rouge d’une carrière entamée à Parme en 1997. En 25 ans sur le banc, Ancelotti a amassé les trophées partout où il est passé, ou presque. Seules "ombres" à son fabuleux tableau de chasse : Parme (vice-champion), Naples (vice-champion) et Everton. 23 lignes au palmarès, écrites à l’encre dorée à travers l’Europe. En 2022, le technicien italien a décidé de marquer l’histoire. Il est devenu le premier entraîneur à remporter un titre dans les cinq grands championnats européens (Italie, Angleterre, France, Allemagne et Espagne). Et donc 4 Coupes aux Grandes oreilles.