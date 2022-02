Une quarantaine de squelettes décapités découverts sur le chantier du TGV au Royaume-Uni

Le chantier du TGV HighSpeed 2, qui s’étend sur 240 km, est probablement le plus ambitieux jamais réalisé sur l’île britannique (et pas toujours apprécié). Depuis le début des travaux, des dizaines de campagnes de fouilles ont mis au jour, tout au long du tracé, 10.000 ans d’Histoire. On vous a déjà parlé de ces graffitis censés éloigner les mauvais esprits découverts sur les pierres d’une église médiévale, ou encore du corps retrouvé du marin Matthew Flinders, connu pour avoir exploré l’Australie.

Avec plus de 100 trouvailles réalisées entre 2018 et aujourd’hui, le chantier de HS2 constitue l’une des plus grandes campagnes de fouilles archéologiques jamais réalisées au Royaume-Uni, et probablement la plus grande en cours en Europe.