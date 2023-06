Une quarantaine d’événements pour la Fête de la Musique à Liège

Une quarantaine d’événements sont programmés à Liège à l’occasion de ses 40 ans de participation à la Fête de la Musique, du 21 au 25 juin. Cette nouvelle édition sera marquée par l’inauguration du B3, le nouveau centre de ressources et de créativité de la Province de Liège.

La Fête de la Musique, événement gratuit et ouvert à tous annonçant le début de l’été, se déroule dans plus de 100 pays et 340 villes à travers le monde. A Liège, l’édition 2023 sera marquée par l’inauguration du B3, le nouveau centre de ressources et de créativité de la Province de Liège implanté sur le site de l’ancien hôpital de Bavière. Un projet qui a été concrétisé grâce à des fonds européens (Feder).

Le B3 vient ainsi remplacer la bibliothèque des Chiroux, la plus grande bibliothèque de la province de Liège, dont les locaux n’étaient plus adaptés au centre-ville de Liège. Près de 15.000 m² y sont dédiés à la lecture, à la créativité et au numérique. Dans le cadre de son inauguration, une soirée avec les artistes Rori, Sharko et Tukan se tiendra le 23 juin, sur la nouvelle place des Arts tandis que l’ouverture au public est prévue le samedi 24 juin.

Depuis la première édition, la programmation n’a cessé de s’étoffer pour en arriver, aujourd’hui, à une quarantaine de prestations aux quatre coins de la ville, des places et parcs publics à La Grand Poste en passant par le centre culturel Les Chiroux, le Trinkhall, la Cité Miroir ou encore l’Auberge Simenon. Rock, métal, fanfares, jazz, pop, rap, musique classique, électro, DJ sets… il y en aura pour tous les goûts, sans oublier des concerts et animations destinés au jeune public. On peut notamment citer Aboubakar Traoré et son ensemble Balima ; Tuur Florizoone, Philippe Laloy et Vincent Noiret avec leur projet "Tricycle", Bouldou ou encore, pour les plus jeunes, André Borbé.