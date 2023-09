Une qualification mais une défaite qui coûte cher : que retenir de la 1e journée des Belges à l'Euro de basket 3x3 ?

Alors qu’elle a débarqué à Jérusalem il y a quelques jours avec l’ambition d’enfin arracher une médaille dans une grande compétition, notre équipe belge de basket 3x3 a connu une journée bien contrastée ce mardi : une large victoire face à Chypre pour brillamment entamer son tournoi, puis une défaite, frustrante dans le fond comme dans la forme, face à sa bête noire, la Lettonie. Résultat, les Belges sont qualifiés mais s’apprêtent à affronter un gros morceau en quarts de finale.

Une qualification au goût amer d’inachevé. C’est sans doute ce que retiendra le quatuor belge de sa 1e journée de compétition sur le sol israélien. Pourtant, tout avait bien commencé. Parce que face à Chypre, 31e nation européenne et novice à ce niveau, il n’y a pas eu match.

Les Belges nous ont semblé sereins, détendus, supérieurs et prêts à en découdre. Jeu collectif, défense pot-de-colle, tirs qui rentrent, les Belges ont livré un vrai récital face à un adversaire clairement inférieur. Alors qu’il vient de troquer ses habits de 5x5 pour entamer une carrière professionnelle en 3x3, Jonas Foerts a, lui, magistralement négocié son baptême du feu européen, finissant meilleur marqueur des Belges (10 points) grâce, comme souvent, à sa précision de loin (3/4 à deux points).

Après cette entame de tournoi parfaite, la donne était on ne peut plus claire : une victoire face à la Lettonie, 2e adversaire en poules, et les Belges allaient affronter la République tchèque, adversaire franchement abordable, en quarts. Une défaite face aux expérimentés Lettons et les 3x3 Lions allaient devoir se farcir la Lituanie, adversaire qui les avait éliminés en 2022 (18-17, déjà en quarts).