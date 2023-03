Une publicité pour de l’alcool sur un abribus fait débat

JC Decaux assure que ce sont les adultes qui sont ciblés dans la publicité. La société insiste : l’affiche n’est pas à proximité d’une école, mais bien d’une gare avec beaucoup de passage.

Mais que dit la loi en Belgique ?

"Vous n’allez pas trouver une règle qui vous dise s’il est interdit d’afficher près d’une gare, surtout si elle est fréquentée par des jeunes. Mais, vous allez trouver des règles qui vous disent : 'Dans cette convention, il est interdit de viser un public qui est essentiellement mineur'. Et donc, c’est à chaque fois au cas par cas que le Jury d’Ethique Publicitaire (JEP) va décider. Et si effectivement, il y a quelque chose qui contrevient au principe du JEP dans ces matières-là, le JEP peut demander de modifier ou d’arrêter la publicité et dans certains cas d’infliger des amendes.", développe Karim Jguirim, juriste.